"Gracias por su lindo regalo": El gesto de Nano Calderón para la nieta de un seguidor

19 abr. 2026 - 16:00 hrs.

La interacción de Nano Calderón con sus seguidores en redes sociales suele girar en torno a sus viajes, sus lujos y su pasión por los autos y motocicletas.

Sin embargo, el hijo de Raquel Argandoña también suele confesar algunos detalles sobre su vida privada o su relación con su polola, Rebeca Naranjo. En esta ocasión también dejó ver su lado más humano, con el gesto que tuvo con un seguidor.

La donación de Nano Calderón

Nano Calderón publicó en Instagram una historia que posteó originalmente uno de sus seguidores, un mensaje de agradecimiento para el empresario. En la imagen se ve a una pequeña niña con un equipamiento médico que le permite estar de pie.

Instagram @nanocalderon97

"Muchas gracias por su lindo regalo y gestión por traer el bipedestador, para que así pueda caminar mi nieta. Muchas gracias, Nano", escribió el internauta sobre la postal. "De nada, rey. Pa' las que sean", dijo el influencer en respuesta.

Según explica el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), estos aparatos permiten a las personas con discapacidad motriz mantenerse erguidas, evitan que sufran contracturas y deformidades, a la vez que mejoran la capacidad pulmonar.

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