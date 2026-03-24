"Me gusta que sea exclusiva": Nano Calderón revela el millonario monto que ha invertido en su nueva moto

24 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Nano Calderón está pronto a culminar “el proyecto más loco que haya hecho”. Tras adquirir una moto BMW M1000RR M Competition el pasado mes, ha invertido más de dos tercios del precio original solo en modificaciones.

En sus historias de Instagram, el hijo de Raquel Argandoña mostró a sus seguidores el avance de los trabajos: “Esta semana se termina la primera de las tres etapas que tiene el proyecto”.

¿Cuánto gastó Nano Calderón en su motocicleta?

Por medio de una sección de preguntas y respuestas, el influencer aclaró cuáles son las ventajas y desventajas de su motocicleta de característicos colores azul y rojo: “Su mayor pro (para mí) es su mayor contra. Me gusta que sea un modelo más exclusivo y, por ende, no toparme a otra en la calle”.

Instagram: @nanocalderon97

“Lo malo es que, donde no es producida tan en masa como la S 1000 RR, por ejemplo, pillar extras es diez mil veces más difícil; y si es que uno encuentra, ya que hay cosas que hemos tenido que ingeniar en el camino. A muchas marcas no les sale a cuenta fabricar moldes o piezas para una clientela reducida”, reseñó.

A su vez, el hermano menor de Kel Calderón también reveló cuánto ha gastado en su nuevo medio de transporte: “La moto salió $48.000.000, y en extras confirmados van otros $36.500.000 más, aproximadamente”.

No obstante, esta cifra excluye mano de obra “y una que otra cosa que se agregará en el camino”, por lo que el gasto final es aún superior.

Instagram: @nanocalderon97

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