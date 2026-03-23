El enojo de Nano Calderón con usuario de Instagram: "¿Alguien sabe por qué este w... se roba mis fotos?"

23 mar. 2026 - 12:30 hrs.

Los seguidores de Nano Calderón detectaron a un usuario que toma las fotos y videos de la cuenta de Instagram del influencer para publicarlas como si fueran suyas.

Amante de los autos de lujo y prendas de prestigiosas marcas, el hijo de Raquel Argandoña compartió una fotografía de unos artículos Louis Vuitton que adquirió. "Me pareció haber visto esta foto hoy", le escribió un fan a Nano, con la captura del "robo" de la mencionada postal.

La reacción de Nano Calderón al "robo" de sus fotos

"¿Alguien sabe por qué este wn se roba mis fotos?", escribió Nano Calderón en sus historias, al mostrar la imagen que le envió su seguidor. "Nivel de wueno pa'l ñ... [sic]", añadió, en alusión al comentario del impostor: "Hay niveles".

Instagram @nanocalderon97

Sin embargo, Nano parece haberse tomado con humor la situación, pues compartió en posteriores historias los mensajes de sus seguidores al autor del plagio. "Puta, que me hacen reír", comentó.

Calderón afirmó que le escribió al internauta, sin conseguir respuesta. "Ahora me dicen que se está picando a choro por historias, pero le mandé un mensaje y me bloqueó. Solo para que sepan nomás que publica, pero por interno está así (mudo) y bloqueando para que no pueda ver lo que me dedica", detalló.

"No necesito me manden nada, no se preocupen, jaja, el mundo es chico", dijo finalmente a su comunidad, desestimando así la acción del sujeto.

Instagram @nanocalderon97

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