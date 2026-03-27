"Hay batallas que se pelean en silencio": El complejo momento que vive Rebeca Naranjo

27 mar. 2026 - 15:50 hrs.

La polola de Nano Calderón, Rebeca Naranjo, expuso su lado más vulnerable al confesar el difícil momento que atraviesa debido a los problemas de salud de su perrita Coca.

Esta sincera declaración la realizó a través de sus historias de Instagram, donde compartió imágenes junto a Coca y aprovechó para reflexionar sobre la presión que enfrentan los creadores de contenido.

Compleja situación de Rebeca Naranjo

Según relató, su perrita no podía apoyar una de sus patitas, razón por la que "entró al quirófano nuevamente". Esto lo escribió en un registro donde se la vio recostada en la cama junto a su mascota.

Instagram @rebe_naranjo

Posteriormente, publicó: "Ella no entendía nada, pero ese día quedó hospitalizada, su operación duró más de lo esperado". Cabe resaltar que la mascota de raza pomerania fue hospitalizada el 24 de marzo, así que, para la empresaria, estos últimos días estuvieron llenos de angustia.

"Si a veces me ven cansada, con ojeras o distinta, es porque también soy humana... Hay batallas que se pelean en silencio y, aún así, una sigue en pie", escribió al respecto.

Más tarde, en una dinámica de preguntas y respuestas, Rebeca Naranjo reveló que Coquita fue dada de alta y se encuentra en su hogar. "Esperando y ayudando a su recuperación", concluyó en una historia en la que se ve a la canina acostada en su cama.

Instagram @rebe_naranjo

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