Revelan contenido de la querella contra Nano Calderón: "Se abalanzó violentamente sobre la víctima"

26 mar. 2026 - 13:30 hrs.

Surgen nuevos detalles sobre la querella criminal por homicidio frustrado y amenazas que enfrenta Nano Calderón, tras ser acusado por el influencer español Santiago Peredo de presuntamente atacarlo "con un objeto cortante o contundente".

Un reporte de Las Últimas Noticias (LUN) consigna extractos de la acusación interpuesta en el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, donde el denunciante explica su versión de los hechos.

Detalles de la querella judicial contra Nano Calderón

Recordemos que el pasado 22 de marzo, Nano Calderón acusó en sus historias de Instagram a Peredo de "robar" sus fotografías de unas bolsas Louis Vuitton y publicarlas como si fueran suyas.

"A raíz de dicha publicación, el imputado inició una interacción hostil profiriendo amenazas por dicha red social", reza el texto de la demanda. Frente a esto, terminaron citándose en una bencinera.

Instagram @nanocalderon97

"Las amenazas eran donde le señalaba que le dijera una dirección para arreglar el asunto”, declaró Ariel Wolfenson, abogado de Peredo.

El texto judicial indica que Calderón llegó en su auto al lugar del encuentro cerca del mediodia del 23 de marzo. "Desde dicho vehículo descendió un sujeto masculino, posteriormente identificado como el querellado, quien sin provocación alguna se dirigió directamente hacia la víctima, iniciando un ataque verbal y posteriormente físico", dice el documento.

Según la demanda, Nano "se abalanzó violentamente sobre la víctima, iniciando una agresión física de extrema intensidad, propinándole múltiples golpes de puño, dirigidos principalmente a la cabeza y la sien”.

Peredo asegura que la violencia "no se limitó a golpes de puño, sino que el agresor habría utilizado un objeto contundente y/o cortante en su mano, lo que se evidencia en la existencia de un corte en la cabeza”.

El abogasdo Wolfenson afirmó que luego de la denuncia ante Carabineros, la Fiscalía emitió una orden de detención contra Calderón.

Instagram @nanocalderon97

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