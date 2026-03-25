Afirman que influencer español presentó querella contra Nano Calderón por lesiones y cuasidelito de homicidio

25 mar. 2026 - 17:20 hrs.

La disputa entre Nano Calderón y el influencer español Santiago Peredo alcanzó los tribunales. Y es que el hijo de Raquel Argandoña fue denunciado por presuntos graves delitos.

Así lo informó la periodista Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, donde aseguró que Peredo ingresó una querella por el delito de lesiones, cuasidelito de homicidio y amenazas.

Todo inició cuando Calderón acusó al influencer de haber robado sus fotos para presumir compras en tiendas de marcas de lujo y lo increpó por mensajes.

Instagram @nanocalderon97

Querella contra Nano Calderón

A través de un video que compartió en su feed, Gutiérrez explicó que Nano Calderón y el español se encontraron en una bencinera en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, donde se habría desatado una pelea física.

"Lo encuentra en una bomba de bencina, se produce una pelea donde el denunciante (Santiago Peredo) termina con lesiones e interpuso esta querella que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Santiago", detalló.

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