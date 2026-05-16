"Buscando algo impactante": El radical cambio de peinado de Michelle Carvalho

16 may. 2026 - 13:00 hrs.

Michelle Carvalho, quien siempre destaca por tener un estilo camaleónico, generó un gran impacto entre sus seguidores al mostrar el reciente y radical cambio de look al que se sometió.

Esto lo hizo a través de un video publicitario que compartió en su cuenta de Instagram, donde se ve en detalle cómo la influencer transformó su larga cabellera, naturalmente ondulada, a una más lisa y corta.

Cambio de look de Michelle Carvalho

"Ando buscando algo impactante, quizás un cambio de look", expresó Michelle Carvalho en su publicación. En las imágenes se aprecia cómo alguien “recorta” su cabello con precisión antes de revelar el resultado final: un estilo bob con flequillo de lado.

Instagram @mrs_carvalho

Sin embargo, poco después, en sus historias de Instagram, Michelle aclaró el misterio: el cambio se debía a una peluca, un truco muy común con el que casi engaña a todos sus fans.

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