Michelle Carvalho luce regia con outfit monocromático y lanza potente mensaje: "Solo busco sentirme bien"

13 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Fiel a su estilo audaz y su inconfundible sentido de la moda, Michelle Carvalho compartió en su cuenta de Instagram las fotos de un look con el que se sintió poderosa y segura de sí misma.

Esto lo hizo junto a un mensaje en el que expresó: "Delgada no estoy, por lo tanto, hegemónica ante los ojos de otros no soy, pero como no busco agradar y solo busco sentirme bien, intento sacarme el máximo partido usando colores, prendas y accesorios que me ayuden a verme estupenda".

Michelle Carvalho y su regio look monocromático

En las imágenes, la chica reality luce un sofisticado outfit monocromático negro de Lacoste, integrado por una blusa satinada de mangas largas y una minifalda de tablones.

Instagram @mrs_carvalho

Carvalho completó el look con unos tacones plateados de tiras finas y un estructurado bolso de mano plateado. Su cabello lo mantuvo en una pulcra cola de caballo y su maquillaje fue suave y natural con mejillas rosas y labios en un tono nude.

"¿Saben algo? Aunque digan que tengo la realidad bien alterada, me siento regia", agregó la brasileña en su post para dejar en claro que, más allá de las opiniones, su prioridad es lucir espectacular para sí misma.

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