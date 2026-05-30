Nicole Moreno regresa a los realities en Volverías con tu ex? 2: Así lucía en sus incios hace 20 años

30 may. 2026 - 16:00 hrs.

Nicole Moreno regresa a los encierros con su ingreso a Volverías con tu ex? 2, el reality show de Mega que está por estrenar una nueva temporada. La influencer entrará en compañía de Luis Mateucci, con quien tuvo un romance secreto en 2019.

La última vez que "Luli" participó en este estilo de programa fue hace diez años, cuando estuvo invitada precisamente en la versión anterior del show.

Desde entonces se enfocó en su pasión por el fisicoculturismo con una disciplina que la ha llevado a obtener importantes medallas y trofeos internacionales.

Nicole Moreno hace 20 años en su época de Mekano

Hoy Nicole Moreno no solo es referente en el mundo del deporte nacional y ejemplo de superación, también es reconocida por su gusto por la moda. La atleta proyecta una imagen muy distinta a la de dos décadas atrás, cuando debutó en la televisión.

instagram @nicolelulichile

Algunos de sus seguidores quizá no recuerden su paso por el programa musical Mekano en el año 2006, cuando apenas empezaba en el mundo del espectáculo.

Pero sus más fervientes seguidores mantienen viva esa historia en las redes sociales. Para la época, la deportista llevaba el cabello crespo y la dulce imagen que luego se hizo famosa por su forma de "hablar cantando".

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