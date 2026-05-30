Fans debaten por los outfits de Kel Calderón en República Dominicana

30 may. 2026 - 17:03 hrs.

Para muchos de sus seguidores, Kel Calderón es un ícono de la moda por tener un estilo elegante y sobrio que no pierde su toque creativo. Sin embargo, algunos de ellos piensan que la influencer también tiene sus desaciertos.

En un video que publicó en su Instagram, la hija de Raquel Argandoña mostró algunos de los outfits que llevó consigo a su viaje en República Dominicana, los cuales fueron objeto de críticas en comentarios.

Crítica a los looks de Kel Calderón

En la secuencia, Kel Calderón usó conjuntos o vestidos largos que destacaron por tener siluetas ajustadas, lentejuelas, tonos suaves o drapeados. A pesar de esto, sus fans no quedaron enamorados.

Instagram @k3lcalderon

"Nunca opino, me encantas; sin embargo, creo que ningún look te favorece", "No son para ti. Eres topísima, elegante y siempre vistes muy bonito, pero esas prendas no tienen forma de nada", "Se ven forzados, quizás debieses vestirte más como tú quieres que como debes (para seguir tendencias)", comentaron.

Más allá de las críticas, la abogada recibió el visto bueno de otros usuarios, quienes resaltaron: "Como siempre, hermosa. Bella con lo que te pongas", "Hay que tener en cuenta que a cualquier persona no le quedan esos looks. A ti se te ve increíble, ya que tienes porte".

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