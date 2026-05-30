Lista para el gym con estilo cómodo y urbano: Este es el outfit de Michelle Carvalho para ir entrenar

30 may. 2026 - 15:00 hrs.

Una de las actividades que más requieren usar ropa cómoda, fresca e ideal para el movimiento es el entrenamiento. Consciente de esto, Michelle Carvalho optó por un look deportivo práctico y funcional para su visita al gym.

En sus historias de Instagram, se ve que la influencer eligió un conjunto pensado para soportar la rutina: prendas fáciles de llevar y perfectas para desplazarse sin restricciones, sin necesidad de perder el estilo.

Outfit deportivo de Michelle Carvalho

La brasileña luce en su registro una chaqueta puffer negra, ideal para protegerse del frío durante esta temporada otoñal. Esta pieza la combinó de manera sencilla con unos leggins azules de tiro alto que estilizaron su figura.

Instagram @mrs_carvalho

También optó por usar unas zapatillas deportivas color crema con unas medias blancas altas. Su cabello lo llevó recogido en un moño desenfadado que completó su look urbano y activo.

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