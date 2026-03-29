Michelle Carvalho deja flechados a sus fans con desafiante look: "¿Acaso llegué al cielo?"

29 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Michelle Carvalho publicó imágenes del bakcstage de una sesión de fotos y videos para una marca de productos para el cabello. Aunque resaltó que lo importante era su melena, la modelo brasileña encantó a sus seguidores con su delicado outfit.

"Una aquí estupenda, desafiando todo. Pelo con volumen, look lila con transparencias y accesorios plateados. ¿Se puede? Probablemente no, pero me da lo mismo jajajaja, porque aquí lo único que importa es el cabello con volumen", escribió en su post de Instagram.

El look lila de Michelle Carvalho

Michelle Carvalho posó con un estilismo monocromático, protagonizado por un vestido en un suave tono lavanda, ajustado arriba y vaporoso abajo. El diseño strapless destacó por un ligero textil traslúcido en la parte inferior.

Instagram @mrs_carvalho

La exchica reality coplementó el outfit con sandalias de tacón de tiras finas en acabado metalizado, un mini bolso plateado de estructura rígida y un collar tipo choker de brillantes.

La influencer llevó un make up luminoso en tonos nude que la hicieron brillar sin restar protagonismo a su atuendo.

Sus seguidores aprobaron toda su estampa, con mensajes como: "Nos dio pelazo, maquillaje, outfit y mucho lila"; "Dios, dime, ¿acaso llegué al cielo?"; "Gorgeous, simplemente algo de aura"; "Amoooo el color. Bellísima, todo que ver".

@mrs_carvalho2 Una aquí estupenda desafiando todo 💜💅🏻 Pelo con volumen, look lila con transparencias y accesorios plateados 🩶 se puede? Probablemente no, pero me da lo mismo jajajaja, porque aquí lo único que importa es el #VolumenProtagonista 💆🏻‍♀️ #CollagenLifter de @L’Oréal Paris te dejará con un pelazo como se usaba en los 80’s o 90’s 💁🏻‍♀️ lista para el drama y la acción! 🎬 #Haircare #Publicidad #Elvive ♬ L'Oréal Paris Mood - L'Oréal Paris

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