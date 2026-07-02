Disputa del liderato por Mega 2: Colo-Colo y Universidad Católica se enfrentan en la liga femenina

02 jul. 2026 - 16:30 hrs.

Este fin de semana, MegaDeportes vuelve a tomarse las pantallas con una nueva doble jornada de la Liga Femenina 2026, en el marco de la fecha 15 del campeonato, a través de la señal mega 2.

La fecha estará marcada por importantes desafíos tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla de posiciones. Actualmente, Colo-Colo lidera el campeonato con 37 puntos, mientras que Universidad Católica marcha en el segundo lugar con 33 unidades, protagonizando una intensa lucha por el liderato del torneo.

La liga femenina en Mega 2

La acción comenzará este viernes, desde las 19:00 horas, con el esperado duelo entre Colo-Colo y Universidad Católica desde el Estadio Monumental. Las albas buscarán consolidarse en la cima de la clasificación, mientras que las cruzadas intentarán acortar distancias y quedar a solo un triunfo del primer lugar. La transmisión contará con el relato de Gustavo Huerta y los comentarios de Daniel Ahumada y Camila Romero.

La programación continuará el sábado a las 11:30 horas con el encuentro entre Deportes Recoleta y Deportes Iquique desde el CAR José Sulantay Silva de Peñalolén. El conjunto recoletano, último en la tabla con tres puntos, buscará hacerse fuerte en casa para comenzar a salir del fondo de la clasificación, mientras que las iquiqueñas, ubicadas en la décima posición del campeonato, intentarán seguir escalando posiciones. La transmisión contará con el relato de Mauricio Castillo y los comentarios de Camila Romero.

La Liga Femenina se vive este fin de semana por Mega 2.

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