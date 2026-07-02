Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Tenemos una nueva casa': Gala Caldirola y Luis Jiménez revolucionaron las redes con importante anuncio Instagram

"Tenemos una nueva casa": Gala Caldirola y Luis Jiménez revolucionaron las redes con importante anuncio

  • Por Sebastián Paillafil

Anonadados. Así quedaron los usuarios en redes sociales tras el importante anuncio que realizaron Gala Caldirola y Luis Jiménez.

A través de sus cuentas de Instagram, la española y el exjugador de fútbol compartieron la noticia de que tienen una nueva casa.

Lo más visto de Entretenimiento

La pareja subió un video donde partieron bromeando con la idea de un bebé, luego con un eventual anillo de compromiso.

Gala y Luis Jiménez sorprenden con inesperado anuncio

Fue en ese juego en que revelaron el importante proyecto que emprendieron juntos: "Tenemos una nueva casa", anunciaron.

La noticia generó revuelo en sus fanáticos, quienes se asombraron con el anuncio de Gala y Luis.

Ir a la siguiente nota

Pese al entusiasmo de sus seguidores, en sus historias deslizaron que se trataba de una nueva casa de apuestas.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Luis Jimenez (@luisjimenezok)

Todo sobre Gala Caldirola

Leer más de

Minuto a minuto