"Perdí esta batalla": Gonzalo Egas sorprende al contar el diagnóstico que recibió antes de su cumpleaños

02 jul. 2026 - 09:40 hrs.

Gonzalo Egas impactó a sus seguidores al confesar problema de salud a semanas de cumplir 51 años de edad.

El exchico reality tomó su celular y decidió confesar con sus más de 200 mil seguidores en Instagram que, pese a una lucha constante, sucumbió ante una enfermedad.

En el registro reveló que, a solo días de dar una nueva vuelta al sol, debió aceptar que perdió la lucha.

La lucha que perdió Gonzalo Egas

"Perdí esta batalla… pero peleé duro", señaló la expareja de Wilma González.

Tras ello explicó que "luché, batallé, intenté postergarlo lo más posible; sin embargo, debo admitir que me doy por vencido".

"Llegó el momento de ocupar anteojos", agregó mientras se colocaba lentes ópticos.

Egas comentó que fue diagnosticado con presbicia, una condición que afecta comúnmente a las personas adultas y que dificulta enfocar objetos cercanos.

"Tengo presbicia… Y bueno, una batalla perdida, no pasa nada", concluyó en tono de humor.

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