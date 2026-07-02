Chriss McMillan actualiza sobre el severo estado de salud que la llevó a la UCI: "Tuvieron que reanimarme"

02 jul. 2026 - 11:50 hrs.

Desde hace un año, Chriss McMillan enfrenta complicaciones de salud para las que los médicos no han encontrado "una solución definitiva" y que ahora la mantienen hospitalizada luego de colapsar y ser reanimada.

La noche del miércoles, la periodista publicó un video donde relató lo anterior y actualizó su condición tras aparecer la semana pasada en una camilla de hospital con un cuello ortopédico.

"Ha sido un proceso demasiado largo y desgastador física, mental y emocionalmente. Pero mi familia es mi soporte, mi fuerza y mi fortaleza", escribió en su post.

¿Qué le pasó a Chriss McMillan?

Chriss McMillan afirmó que sufre una afección que le resta movilidad y que partió "de un día para otro" en junio del 2025. "No hay antecedentes familiares, no hubo una caída específica que originara todo, no me di un golpe grande", expuso, antes de narrar el evento por el que se encuentra internada.

"El viernes en la tarde me fui a atender al SAR de La Reina, perdí la conciencia, mi oxigenación bajó y me costaba reaccionar. Tuvieron que reanimarme", detalló.

Instagram @chrissmcmillan

La comunicadora dijo que la trasladaron a la Unidad Intermedia del Hospital El Salvador (UTI) y está en espera de una resonancia magnética de columna, luego de varios días en la UCI. En su video, la comunicadora ofreció más detalles de su estado actual.

"Tengo dos problemas serios, uno en mi columna cervical y mi columna lumbar, que a lo largo de un año me han significado perder la movilidad de mi brazo derecho y de mi pierna izquierda", relató.

"Ha habido accidentes vehiculares de por medio, ha habido caídas y bueno, la última fue la semana que pasó que incluso me fracturé el coxis. Ahora estoy en el Instituto de Neurocirugía para hacerme todos los exámenes para que el Consejo determine cuál es la mejor solución para devolverme mi calidad de vida, que es lo que más quiero. Así que, recen por mí", concluyó.

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