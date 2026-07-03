"Te voy a extrañar mucho": El desgarrador adiós de Patricio Torres tras la muerte de Fernando Kliche

03 jul. 2026 - 13:50 hrs.

El mundo de las artes está de luto. Este viernes se confirmó la muerte de Fernando Kliche, reconocido actor, director y maestro de teatro que marcó generaciones con su talento.

Con profunda emoción y palabras llenas de cariño, su amigo y compañero de mil batallas, Patricio Torres, le rindió un emotivo homenaje durante una transmisión en vivo de Radio Corazón.

La emoción de Pato Torres para despedir a Fernando Kliche

Visiblemente afectado, Torres expresó que "con mucha tristeza estoy comunicando el fallecimiento de mi gran amigo, compañero, hermano, de tantas y tantas batallas arriba de un escenario, que fue Fernando Kliche después de una muy corta y tremenda enfermedad".

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El también actor reveló que pudo despedirse de Kliche días antes de su muerte. "Tuve la suerte de encontrarme con él hace dos días para abrazarlo y decirle 'adiós, amigo'. Se fue; me cuesta mucho hablar y conversar esta cosa porque tengo una tristeza enorme", comentó.

Con una voz que se quebraba segundo tras segundo, Pato Torres recordó sus años de amistad, donde trabajaron codo a codo en diversos proyectos. Por lo mismo, su relación era de confianza y amor fraterno.

Aprovechando su tribuna en la radio, Torres anunció que la función teatral que tenía programada para este viernes iría en memoria de su amigo.

"Querido Fernando, hoy día te digo que la función de teatro que tengo hoy día y que comencé contigo hace más de 10 años te la voy a ofrecer a ti. Hoy día esta obra de teatro es tuya", aseguró.

A punto de llegar a las lágrimas, Torres agregó: "Te mando un abrazo enorme al cielo, descansa y algún día nos vamos a encontrar de nuevo. Te voy a extrañar mucho, te quiero, hermano. Chao, buen viaje".

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