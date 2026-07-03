"Siento que es una locura": El increíble auto que Ariel Osses cubrió con casi 11 mil láminas del Mundial

03 jul. 2026 - 15:00 hrs.

El influencer Ariel Osses está causando sensación con su auto, al que convirtió en un álbum ambulante con más de 10 mil láminas del Mundial de Fútbol 2026.

El exchico reality recordó que durante su infancia su familia no tenía recursos, por lo que en esa época no pudo coleccionar láminas. "Es una manera de cumplir un sueño que tuve desde chico. Yo nunca tuve un álbum cuando chico y menos tuve la opción de llenar uno", expresó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

El increíble auto-álbum cubierto con láminas del Mundial

A Ariel Osses se le ocurrió la idea del auto-álbum en el mundial de fútbol 2022, pero en aquel momento no tenía automóvil ni dinero. "Siento que es una locura (...) Yo pensaba que no lo íbamos a poder lograr", declaró a LUN.

Instagram @ariel_osses

Ahora el influencer pasea con su auto forrado con cerca de 11 mil láminas. "Pero no lo llené sólo yo, lo llenaron muchos niños y adultos, fue entre todos. Recorrí este fin de semana el sur, me inventé una gira por Talca, Chillán, Concepción, Penco, Lirquén, Lenga y todos pegaban láminas", detalló.

Su iniciativa cobró más alcance cuando contactó a la empresa que dustribuye las láminas. "Ellos me ayudaron con hartos álbumes que he podido regalar. He ido a fundaciones con álbumes y láminas", dijo.

El exYingo afirmó en Instagram que, más allá de satisfacer un deseo de su niñez, también quiso "llevar alegría, conocer personas increíbles y cumplir el sueño de muchos niños y también adultos que nunca habían vivido una experiencia" como esa.

"También conocí a Amanda y Alejandrito, dos pequeños que hoy luchan por reunir recursos para sus tratamientos. Si esta aventura ayudó a dar un poquito más de visibilidad a sus historias, entonces todo esto ya valió la pena", aseguró.

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