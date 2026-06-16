Más de 10 mil dólares: El estratosférico precio de las entradas en el Mundial 2026

16 jun. 2026 - 11:00 hrs.

El Mundial 2026 se convirtió en uno de los más caros de la historia. No hablamos del valor de las plantillas de las 48 selecciones, sino del dinero que los hinchas han debido desembolsar.

En la víspera del torneo ya se hablaba de las cifras estratosféricas para poder estar presente en los estadios. Ahora, con la copa ya en curso, parece prácticamente imposible conseguir un ticket.

El impactante valor de las entradas para partidos del Mundial 2026

Desde Nueva York, el enviado especial de Mucho Gusto Edinson Oportus entró a la página oficial del Mundial para hacer la prueba y conseguir una entrada.

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Como un robo a mano armada, así sintieron incluso en el estudio al conocer el precio de los tickets para el partido de Francia con Senegal de este martes: 1.000 dólares el más barato y 10.500 el más caro.

Pero si ir al estadio cuesta un ojo de la cara, para vivir la experiencia dentro hay que prácticamente venderle el alma al diablo. Y es que no se puede ingresar ningún tipo de elemento, ya sean sombrillas, agua o incluso comida.

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