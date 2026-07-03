"¿Benjamin Button?": El llamativo cambio físico del esposo de Valentina Roth que desató ola de comentarios

03 jul. 2026 - 09:40 hrs.

Miguel de la Fuente, esposo de Valentina Roth, captó la atención en redes sociales luego de que su apariencia generara una ola de comentarios.

La bailarina compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su marido, desatando diversas reacciones.

Vale retrató en un collage el cambio físico del doctor a través de los años, lo cual no fue indiferente para sus seguidores.

El cambio físico del esposo de Vale Roth

Los comentarios hicieron alusión al impactante cambio desde su juventud a la actualidad; fueron lo que más se repitió. De hecho, muchos lo compararon con la película Benjamin Button.

"Se parece al Pato de Detrás del Muro", "William Turner de Piratas del Caribe", "el Miguel es Benjamin Button", "se parece a Ruperto", "Benjamin Button, ¿eres tú?", fueron parte de los mensajes.

Instagram @valeroth28

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