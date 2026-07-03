Tita Ureta revela qué ha sido lo más difícil de la maternidad hasta ahora: "Todavía amanezco traspapelada"

03 jul. 2026 - 11:30 hrs.

Poco más de un mes después de dar a luz a su hija Cala, Tita Ureta se sinceró sobre su experiencia como madre y los cambios que esto ha implicado.

"Una aventura que jamás dimensioné cómo sería", escribió la presentadora en una interacción con su comunidad de Instagram, donde confesó qué ha sido lo más difícil para ella en esta etapa.

Lo más difícil de la maternidad para Tita Ureta

"¿Este primer mes de Cala ha sido como lo imaginaste?", escribió uno de los seguidores de Tita Ureta, a quien la comunicadora respondió con una imagen de su bebita en su cochecito.

Instagram @titaureta

"No imaginé mucho, es todo demasiado nuevo. Nunca pensé que en el 2026 iba a haber un coche que se mece solo y que fuese eléctrico. Así mientras puedo almorzar", expresó.

Luego respondió a una pregunta similar con una divertida imagen de un pequeño caos al cambiar el pañal de su hija.

"Cada día es algo nuevo y un aprendizaje distinto. Admiro tanto a las mamás, aprecio lo que la mía hizo por mí. Con Spiro (su esposo) somos equipo y eso me ayuda mucho. ¡Ya se está empezando a reír y eso nos llena de vida!", comentó, antes de revelar qué es lo más difícil de la maternidad hasta ahora.

"Dormir poco. Despertar cada 1,5 a 3 horas. Todavía amanezco traspapelada, y yo era muy buena para dormir. Cambia, todo cambia", expuso.

Instagram @titaureta

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