Tita Ureta comparte tiernas postales a dos semanas de dar a luz: "Flores, atardeceres mágicos y amor"

08 jun. 2026 - 13:20 hrs.

El pasado 23 de mayo, Tita Ureta anunció a través de redes sociales el nacimiento de Cala, su primera hija con su pareja Spiro Razis.

Precisamente, la animadora de Mega está pasando por un cambio completo en su vida, y es que Cala, a quien nombró por la flor favorita de su madre, vino a transformar la rutina que estaban llevando ambos.

Es debido a esto que, a más de dos semanas de dar a luz, Tita realizó un tierno posteo en redes sociales donde recopiló los primeros momentos que han vivido como madre e hija, así como familia.

Las primeras dos semanas de Tita Ureta y su hija

"Dos semanas de ti", escribió, y enseguida agregó que "nos llenamos de flores, atardeceres mágicos y amor", etiquetando a Spiro Razos en la descripción, quien comentó un corazón en la publicación.

Asimismo, la propia Tita volvió a escribir en su posteo y dijo "es que ese olorcito a guagua", lo que fue apoyado por sus seguidoras, quienes recalcaron que ver sus fotos y videos las hizo recordar a sus hijos e hijas.

Por otra parte, Emeterio Ureta, su padre, también apareció en la publicación y dejó un tierno comentario: "Eres mágica, serás una gran madre. Tú no la pudiste ver; eras muy chiquitita cuando se fue de este mundo. Te queremos mucho".

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