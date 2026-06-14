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Dúo con estilo: Outfits de Tita Ureta y su bebita Cala para paseo otoñal Instagram @titaureta

Dúo con estilo: Outfits de Tita Ureta y su bebita Cala para paseo otoñal

  • Por Roselín Acosta

El otoño está por despedirse y Tita Ureta quiso aprovechar los últimos días de la temporada para dar un relajante paseo junto a su bebita Cala, fruto de su matrimonio con el deportista extremo Spiro Razis.

Se trató de una salida madre e hija que la presentadora de televisión registró en un tierno collage, que muestra también los cómodos y cálidos outfits que ambas lucieron. 

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Outfits otoñales de Tita Ureta y su hija 

En la imagen publicada en sus historias de Instagram, se ve a Tita caminar sobre un paso peatonal, vestida con una polera manga larga, una chaqueta beige, con jeans, zapatos Uggs y un gorro de lana beige sobre su cabeza. 

Instagram @titaureta

Por otro lado, a su hija le puso un suave conjunto blanco de pantalón y polera manga larga, además, la envolvió en una parka para mantenerla bien abrigada durante su paseo. 

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El registro también muestra que la comunicadora aprovechó la oportunidad para disfrutar de un café, un té verde y una ensalada. 

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