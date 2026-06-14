Dúo con estilo: Outfits de Tita Ureta y su bebita Cala para paseo otoñal

14 jun. 2026 - 10:00 hrs.

El otoño está por despedirse y Tita Ureta quiso aprovechar los últimos días de la temporada para dar un relajante paseo junto a su bebita Cala, fruto de su matrimonio con el deportista extremo Spiro Razis.

Se trató de una salida madre e hija que la presentadora de televisión registró en un tierno collage, que muestra también los cómodos y cálidos outfits que ambas lucieron.

Outfits otoñales de Tita Ureta y su hija

En la imagen publicada en sus historias de Instagram, se ve a Tita caminar sobre un paso peatonal, vestida con una polera manga larga, una chaqueta beige, con jeans, zapatos Uggs y un gorro de lana beige sobre su cabeza.

Instagram @titaureta

Por otro lado, a su hija le puso un suave conjunto blanco de pantalón y polera manga larga, además, la envolvió en una parka para mantenerla bien abrigada durante su paseo.

El registro también muestra que la comunicadora aprovechó la oportunidad para disfrutar de un café, un té verde y una ensalada.

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