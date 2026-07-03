"El dolor más grande": El conmovedor mensaje de Oriana Marzoli a un año de la partida de su perrito Cocco

03 jul. 2026 - 12:40 hrs.

Hace un año, Oriana Marzoli despidió con dolor a su perrito Cocco, cuyo recuerdo y afecto siempre mantiene presente en sus redes sociales.

El perro bulldog francés falleció el 3 de julio de 2025 debido a un tumor cerebral que le detectaron cuando empezó a experimentar ataques epilépticos. Al cumplirse el primer aniversario de su muerte, la influencer le dedicó unas sentidas palabras.

La dedicatoria de Oriana Marzoli a su perrito Cocco

Oriana Marzoli compartió una antigua imagen en la que sostiene en brazos a Cocco, quien fue su fiel compañero durante más de 10 años.

"Hoy se cumple un año de tu partida. Lo peor que me ha pasado en la vida, el dolor más grande que he sentido", expresó la modelo en sus historias de Instagram.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

"Solo deseo volver a reencontrarme contigo, poder abrazarte de nuevo y hablarte como te hablaba. Sé que desde arriba me estás cuidando, mi ángel y por siempre, el gran amor de mi vida", finalizó.

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