El increíble y osado look de Oriana Marzoli para jugar tenis: Falda transparente y tacones de 12 centímetros

17 may. 2026 - 17:00 hrs.

Como reconocida amante de la moda, Oriana Marzoli siempre elige atuendos, calzado y accesorios de prestigiosas marcas.

La chica reality no descuida ningún detalle en sus apariciones públicas; incluso cuando hace deporte, luce impecable, y así ocurrió en una reciente publicación de sus prácticas de tenis.

Todo sobre Oriana Marzoli

El look de Oriana Marzoli para jugar tenis

En algunas ocasiones los seguidores de Oriana Marzoli la vieron en la cancha de tenis con zapatos de tacón, pero en esta oportunidad lució unos muy altos, en combinación con una reveladora falda.

La influencer detalló en su post de Instagram la altura y marca del calzado: "Jugando sobre los icónicos so Kate* de 12cm de Christian Dior".

Instagram @orianagonzalezmarzoli

En el video se aprecia la falda que vistió la modelo, de una tela transparente que no ocultaba nada. "¿Podrán con tanto estilo?"; "Madre mía, esta chica es fenomenal, es única"; "Y otras no pueden ni andar con ellos, querida", comentaron los fans de Marzoli sobre su habilidad.

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