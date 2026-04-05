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'Es espectacular en persona': Oriana Marzoli se encuentra con famosa actriz mexicana de 'Rebelde' Instagram @orianagonzalezmarzoli

"Es espectacular en persona": Oriana Marzoli se encuentra con famosa actriz mexicana de "Rebelde"

  • Por Roselín Acosta

Oriana Marzoli sorprendió en redes sociales al compartir un inesperado encuentro que tuvo con Ninel Conde. La influencer no pudo ocultar su alegría al conocer a la actriz mexicana que interpretó a la icónica Alma Rey en "Rebelde"

Esto ocurrió durante su visita a un show de televisión en Miami, ciudad en la que Oriana se encuentra junto a su pololo Facundo González, tras su paso por un reality estadounidense dirigido al público hispano.

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Encuentro de Oriana Marzoli y Ninel Conde 

"Los que me seguís, sabéis la ilusión que me ha hecho conocer a Ninel Conde", expresó Marzoli en sus historias de Instagram. "Icónica Alma Rey, qué gustazo. Os dejo este reel con el trend que tanto hice", agregó. 

Instagram @orianagonzalezmarzoli

En el reel que menciona, se las ve a ambas hacer un baile de TikTok al ritmo de Bombón Asesino, uno de los éxitos musicales más emblemáticos de Ninel. 

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Finalmente, Marzoli confesó que estar con su ídolo fue toda una dicha y no escatimó en elogios al asegurar que Conde "es espectacular en persona, espectacular".

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