"Es espectacular en persona": Oriana Marzoli se encuentra con famosa actriz mexicana de "Rebelde"

05 abr. 2026 - 16:00 hrs.

Oriana Marzoli sorprendió en redes sociales al compartir un inesperado encuentro que tuvo con Ninel Conde. La influencer no pudo ocultar su alegría al conocer a la actriz mexicana que interpretó a la icónica Alma Rey en "Rebelde".

Esto ocurrió durante su visita a un show de televisión en Miami, ciudad en la que Oriana se encuentra junto a su pololo Facundo González, tras su paso por un reality estadounidense dirigido al público hispano.

Encuentro de Oriana Marzoli y Ninel Conde

"Los que me seguís, sabéis la ilusión que me ha hecho conocer a Ninel Conde", expresó Marzoli en sus historias de Instagram. "Icónica Alma Rey, qué gustazo. Os dejo este reel con el trend que tanto hice", agregó.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

En el reel que menciona, se las ve a ambas hacer un baile de TikTok al ritmo de Bombón Asesino, uno de los éxitos musicales más emblemáticos de Ninel.

Finalmente, Marzoli confesó que estar con su ídolo fue toda una dicha y no escatimó en elogios al asegurar que Conde "es espectacular en persona, espectacular".

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