"Algo estás haciendo mal": Esto es lo que piensa Oriana Marzoli sobre sus haters

29 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y una larga trayectoria en el mundo de la telerrealidad, Oriana Marzoli es una de las influencers más populares en Chile, España y otros países.

Sin embargo, su fama no la mantiene ajena a la crítica y al hate. En entrevista con la periodista mexicana Jimena Gallego, Oriana fue clara con su relación con los comentarios negativos: "Tampoco es que lea mucho, porque no tengo mucho tiempo".

Opinión de Oriana Marzoli sobre los haters

Según la española-venezolana, los haters "tienen que estar" presentes en la vida de muchos famosos. En sus palabras, si el contenido de una persona solo es bonito, entonces "no es tan relevante".

"Si no causas pasiones de las buenas y de las malas, preocúpate, algo estás haciendo mal", agregó, opinando que, en su caso, el hate de internautas solo es una consecuencia del impacto que tiene en redes sociales y en la televisión.

Marzoli entregó estas declaraciones al salir de un famoso reality de la televisión estadounidense para hispanos. Es la primera vez que no llega a la final en uno de sus encierros.

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