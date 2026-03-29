"Algo estás haciendo mal": Esto es lo que piensa Oriana Marzoli sobre sus haters
Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y una larga trayectoria en el mundo de la telerrealidad, Oriana Marzoli es una de las influencers más populares en Chile, España y otros países.
Sin embargo, su fama no la mantiene ajena a la crítica y al hate. En entrevista con la periodista mexicana Jimena Gallego, Oriana fue clara con su relación con los comentarios negativos: "Tampoco es que lea mucho, porque no tengo mucho tiempo".
Opinión de Oriana Marzoli sobre los haters
Según la española-venezolana, los haters "tienen que estar" presentes en la vida de muchos famosos. En sus palabras, si el contenido de una persona solo es bonito, entonces "no es tan relevante".Ir a la siguiente nota
"Si no causas pasiones de las buenas y de las malas, preocúpate, algo estás haciendo mal", agregó, opinando que, en su caso, el hate de internautas solo es una consecuencia del impacto que tiene en redes sociales y en la televisión.
Marzoli entregó estas declaraciones al salir de un famoso reality de la televisión estadounidense para hispanos. Es la primera vez que no llega a la final en uno de sus encierros.
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