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'Algo estás haciendo mal': Esto es lo que piensa Oriana Marzoli sobre sus haters Instagram @orianagonzalezmarzoli

"Algo estás haciendo mal": Esto es lo que piensa Oriana Marzoli sobre sus haters

  • Por Roselín Acosta

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y una larga trayectoria en el mundo de la telerrealidad, Oriana Marzoli es una de las influencers más populares en Chile, España y otros países. 

Sin embargo, su fama no la mantiene ajena a la crítica y al hate. En entrevista con la periodista mexicana Jimena Gallego, Oriana fue clara con su relación con los comentarios negativos: "Tampoco es que lea mucho, porque no tengo mucho tiempo". 

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Opinión de Oriana Marzoli sobre los haters 

Según la española-venezolana, los haters "tienen que estar" presentes en la vida de muchos famosos. En sus palabras, si el contenido de una persona solo es bonito, entonces "no es tan relevante". 

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"Si no causas pasiones de las buenas y de las malas, preocúpate, algo estás haciendo mal", agregó, opinando que, en su caso, el hate de internautas solo es una consecuencia del impacto que tiene en redes sociales y en la televisión.

Marzoli entregó estas declaraciones al salir de un famoso reality de la televisión estadounidense para hispanos. Es la primera vez que no llega a la final en uno de sus encierros.

 
 
 
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