Lo nuevo de Oriana Marzoli: Participa como actriz en una serie de comedia española

26 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Oriana Marzoli es principalmente conocida por su trayectoria en el mundo de los reality shows, pero ahora sorprendió a sus seguidores al revelar una nueva incursión en la actuación.

En su cuenta de Instagram, la también influencer compartió un reel en el que se la ve interpretar una divertida escena que forma parte de su proyecto televisivo.

Lo nuevo de Oriana Marzoli

En el video, se ve a Oriana entusiasmada por tomarse una foto con un perro llamado Benito, aunque su alegría se disipa un poco cuando la dueña de la mascota le dice que las selfies tienen un costo de 20 euros, un precio especial "por ser ella".

Instagram @orianagonzalezmarzoli

Luego de pagar y sacarse la foto, la dueña de Benito le pregunta a Oriana si se pueden tomar una foto juntas, a lo que la influencer responde que, en su caso, eso tiene un costo de 30 euros.

La escena pertenece a "Vida Perra", una serie de comedia española que se ambienta en un parque para perros de Madrid, un lugar donde coinciden personajes de distintas edades y profesiones.

En los comentarios, su pareja Facundo González fue uno de los primeros en felicitar a Oriana con un mensaje lleno de amor: "Orgulloso de ti siempre, te amo". Otros seguidores escribieron comentarios como: "Grande Oriana, actriz y todo"; "Carismática nuestra Ori"; "Muero por verla ya".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ORIANA MARZOLI (@orianagonzalezmarzoli)

Todo sobre Oriana Marzoli