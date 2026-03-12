Sabrina Sosa comparte preocupante problema de salud que terminó con su hijo en urgencias: "Llegó el virus"

12 mar. 2026 - 18:40 hrs.

Sabrina Sosa informó por redes sociales el complicado estado de salud en el que se encontraba Gaspar, fruto de su relación con Claudio Valdivia.

La comunicadora compartió una imagen donde se encontraban en urgencias, ya que su hijo mayor estaba con una fiebre muy alta y dolores de cabeza, según explicaron los padres a sus seguidores.

La salud del hijo de Sabrina Sosa y Claudio Valdivia

Sabrina informó acerca de la respuesta de parte de los médicos: "Influenza por acá. Súper temprano llegó el virus", tranquilizando a los usuarios preocupados por la salud del niño.

Además, agregó una caja de preguntas en la historia donde consulta a sus seguidores: "¿Habías escuchado de contagios estos días?".

Horas después confirmó que ya están en casa con Gaspar y respondió a lo que la gente le escribió sobre el virus. "El resumen de sus mensajes indica que: Están a full los virus (varios) en todas partes" .

