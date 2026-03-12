"Está loca, es una insegura": Trini Neira arremete contra Marité Matus tras supuesto affaire con Camilo Huerta

12 mar. 2026 - 17:40 hrs.

Suma y sigue la polémica que involucra a Camilo Huerta, Marité Matus y Trini Neira. La hija de Pamela Díaz rompió el silencio y se lanzó en picada contra la exesposa de Arturo Vidal.

Todo comenzó luego que Gissella Gallardo, íntima amiga de Matus, contara en un programa de TV, a petición de ella, que tuviera cierto cuidado con la figura de Huerta, puesto que habría mantenido un affaire con Trini mientras estaban casados.

La acusación era tal que, según la información que le proporcionaron, Marité Matus habría descubierto conversaciones de su entonces marido con la hija de Díaz, en la que quedaría en evidencia una presunta infidelidad.

Lo anterior desató un tenso momento entre Gallardo y Díaz, donde esta último afirmó no tener miedo de lo que pudiese decir Matus.

En este contexto, primero fue el personal trainer quien decidió pronunciarse ante las acusaciones y anunciar acciones legales en contra de su expareja.

Trini Neira responde a Marité Matus

Pero ahora fue la propia Trini Neira quien, en un live de Instagram, finalmente alzó la voz y dijo: "Que ladren solas las perras cul…, estúpidas, carentes de mente. Estoy segura de que ella quería pantalla y yo no voy a decir nada por lo mismo, porque perra que ladra no muerde. Y perra inteligente no hace estas hu...".

"Por ganar fama o lo que sea. Amiga, te puedes ganar la fama de otras maneras, pero bueno, siempre lo más rápido, lo más fácil, lo más problemático. No soy inteligente, pero no soy una vieja estúpida, tonta, peleando con una cabra chica y por nada", agregó.

En esa misma línea, Trini la desafió a exponer las pruebas, puesto que "si tanto habla de los pantallazos, ¿por qué no los ha mostrado, por qué no han salido? De hecho, le dije a mi mamá: 'Dile que los muestre en el programa, dile que muestre todo'. Porque no hay nada. Está loca, es una insegura".

"Sigan creyéndole a viejas hueo..., sigan envenenándose la cabeza con gente estúpida que no tiene nada más que hacer que inventar estupideces. Que muestre las hue… si tanto tiene mierdas, mentirosa cul…”, sentenció.

