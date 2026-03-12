"La presenta como su señora": Afirman que Américo volvió con su exesposa Pepa Órdenes

12 mar. 2026 - 13:40 hrs.

Cuando Américo y Yamila Reyna confirmaron su relación en la Gala de Viña 2025, había transcurrido menos de un año y medio de la separación del cantante y su exesposa, María Teresa "Pepa" Órdenes.

Ahora, un mes después del turbulento quiebre de la actriz argentina y el cantante, afirman que este retomó su romance con su expareja y madre de sus dos hijos menores.

¿Américo se reconcilió con su exesposa?

Fue la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez quien habló sobre la supuesta reconciliación de Américo y Pepa Órdenes. Tras la polémica con Yami Reyna, el músico se refugió en casa de su ex, con quien estuvo casado 20 años. Luego viajaron juntos al extranjero, aseveró la comunicadora en un video.

"Todas las fuentes me insistían en que no había un tema romántico entre ellos, que era el padre de sus hijos, era su casa y ella lo recibió. Muy distinto es ahora, efectivamente viajaron juntos como pareja y se habla de una reconciliación", dijo.

"Están de viaje en Bolivia y están como pareja. Hay varios testigos que los vieron de la mano, gestos cariñosos y él incluso la presenta como su señora”, afirmó Gutiérrez.

Pepa Órdenes es diseñadora de interiores y madre de Dominga y Mathías, los hijos más pequeños del "Rey de la Cumbia". Hasta ahora ni ella ni el artista han confirmado una reconciliación.

