La confesión de Tita Ureta sobre la preparación para la llegada de su bebé

La periodista y conductora, Tita Ureta, reveló a través de redes sociales cómo va la preparación de la habitación de su bebé. 

Por medio de sus historias de Instagram, Ureta compartió una fotografía de la habitación vacía con diversos objetos como una patineta y una bicicleta. 

Tita revela cuándo comenzará con la preparación 

Aclaró en la imagen que esa sería la habitación de su bebé, pero confesó que "todavía no compro ni un chupete, cuna, coche... Este mes me pongo las pilas".

Tita Ureta ya tiene 30 semanas (7 meses y medio) de embarazo y pronto entrará en su periodo prenatal. Por lo que finalizó preguntando: "¿Estamos muy tarde?".

