Denuncian pubicación de Trini Neira en Instagram y así responde: "Sigan ladrando no más"

A pesar de las acusaciones que Marité Matus lanzó contra Trini Neira a inicios de esta semana, la influencer se mantiene activa en sus redes sociales con sus habituales publicaciones.

Sin embargo, la hija de Pamela Díaz afirma que, gracias a las denuncias de algunos usuarios, sufrió una sanción por parte de la plataforma Instagram.

La censura a Trini Neira en Instagram

Recordemos que esta semana Matus afirmó en un programa de televisión tener unos chats comprometedores entre su exmarido, Camilo Huerta, y Trini Neira, de la época cuando entrenaban juntos.

Según su declaración, las conversaciones evidenciaban una relación más allá del intercambio normal entre un entrenador y su alumna.

De acuerdo a Página 7, Huerta desmintió a su exesposa y la señaló de "inventar" el romance con Neira. La joven de 24 años no ha emitido declaraciones públicas al respecto, pero en las últimas horas publicó una frase que parece una indirecta: "Mi paz no le desea el mal a nadie".

Más allá de esta polémica, Trini sigue actualizando sus historias de Instagram, donde hace unas horas compartió una antigua postal de ella y su hermano Mateo cuando eran niños.

Luego informó sobre la sanción de la red social, precisamente por esa fotografía. "Tu contenido no cumplió nuestras normas sobre desnudos o actividad sexual", se lee en la captura que publicó, respecto a la denuncia sin fundamentos que hicieron algunos usuarios en la plataforma.

"Como la gente carece de mente, me reportaron la foto con el Mati y ahora no puedo responder mensajes por tres días", escribió Neira. "¡Sigan ladrando no más! Besitos y bonito día para todos", finalizó.

