El desgarrador poema que compartió Trini Neira en sus redes: "Este mundo inhumano"

Trini Neira compartió en Instagram un poema con un profundo contenido de nostalgia y desilusión, poco después de que su expareja, el cantante urbano Bimza, lanzara unas indirectas en la misma red social.

"Te deseo lo mejor, espero puedas rellenar todas tu carencias", escribió el expololo de la influencer sin mencionar su nombre, aunque también aseguró que la suya fue una "hermosa historia de amor" que es innecesario "ensuciar".

El desgarador poema que compartió Trini Neira

Trini Neira publicó en sus historias una fotografía en la que sostiene un libro de poemas y enfoca una página con versos que reflejan el deseo de aislarse y preferir estar como "muerto" para no sentir nada, ni sufrir.

"Hoy, en este ocio incierto sin placer ni razón, como un túmulo abierto cierro mi corazón. En la inútil conciencia de que todo es en vano, lo cierro a la violencia de este mundo inhumano. Mas ¿qué mal sufre un muerto? ¿Contra qué defenderlo? Lo cierro absorto, es cierto, mas sin querer saberlo", dice la pieza.

Se trata de "Hoje, neste ócio incerto", escrito en 1923 y publicado posteriormente en las "Poesías Inéditas" del escritor Fernando Pessoa, figura central del modernismo en Portugal.

Más allá del tono oscuro de la obra que compartió Trini, más tarde cambió el matiz de sus mensajes con una nueva publicación.

En esta ocasión la hija de Pamela Díaz reposteó la historia de una cuenta dedicada a frases de crecimiento personal. "Déjalos que se equivoquen contigo. No hay nada que demostrar", se lee sobre un fondo negro.

