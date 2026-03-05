"Está escrito el nombre de mi hija": Gala Cardirola comparte emotivo mensaje sobre el cerro Manquehuito

05 mar. 2026 - 10:50 hrs.

Gala Cardirola compartió a través de sus redes sociales historias disfrutando de un día subiendo en cerro Manquehuito junto a Yuli Cagna.

Las exintegrantes de ¿Volverías con tu ex? tuvieron un día de desconexión subiendo el famoso cerro Manquehuito, llegando a la cima, donde se tomaron varias fotografías.

Gala comentó lo mucho que le gusta ese lugar, ya que en la cumbre se encuentra una cruz con una palabra que hace que sienta mucha gratitud.

¿Qué dice la cruz que está en la cima del cerro?

En la popular cruz que se encuentra en lo más alto del cerro Manquehuito, está escrita la palabra "Luz", que coincide con el nombre de la hija que tiene con el futbolista chileno Mauricio "Huaso" Isla.

"Lo que más me gusta de este cerrito es que en la cruz está escrito el nombre de mi hija, Luz", escribió Gala en la historia que publicó de ella posando en el lugar.

