"Tiene sus mismos ojitos" Christiane Endler se convierte en madre por primera vez junto a su esposa

05 mar. 2026 - 12:30 hrs.

La última semana de diciembre de 2025 la portera nacional Christiane Endler viajó a Chile para contraer segundas nupcias con su esposa, Sofía Orozco. Solo tres meses después, se convirtieron en madres.

La jugadora estaba concentrada con La Roja femenina para un partido amistoso, pero pudo volar a Europa para estar junto a Sofia cuando dio a luz.

La hija de Tiane Endler y su esposa Sofía Orozco

El suegro de la arquera, el cantante Cristóbal, confirmó a ADN el nacimiento de la hija de Endler y Orozco. "Estamos más unidos que nunca, era inimaginable en mi tiempo que dos mujeres pudieran ser madres a la vez. Es una bendición de Dios", declaró.

Instagram @tianeendler

"Agradecerle a la medicina y al tiempo que vivimos para hacernos tan felices al tener una nieta maravillosa", continuó. Luego comentó que el DT Luis Mena le concedió a Tiane permiso para viajar a encontrarse con su esposa en este momento de felicidad.

"Alcanzó a llegar tres horas antes del parto. Fue maravilloso, le dio el tiempo para llegar. Todo funcionó a la perfección", relató.

Por último, habló de la bebé: "Nació sanita, bella. Es muy parecida a la Tiane, tiene sus mismos ojitos chinitos. Ojalá tenga la misma estatura y sea mejor aún para el fútbol".

Todo sobre Celebridades chilenas