Américo vive especial momento cantando junto a su hija: "Se siente tan lindo volver a encontrarme"

05 mar. 2026 - 13:40 hrs.

Son pocas las veces que el cantante Américo ha aparecido en sus redes sociales para mostrar su vida personal luego de su separación de la actriz Yamila Reyna. Esta vez lo hace junto a Dominga, la segunda de sus tres hijos con "Pepa" Órdenes.

El cantante enfrenta una denuncia por violencia intrafamiliar por parte de su exprometida y al parecer busca reencontrarse consigo mismo mientras se rodea de su familia.

El momento de Américo con su hija Dominga

Américo compartió un video en sus historias de Instagram donde interpreta a dúo con su hija el tema "Risk it all" de Bruno Mars, una balada romántica con aires latinos y pop soul. "Esta canción, aparte de hermosa, es irresistible", escribió en la publicación.

En la grabación, padre e hija interpretan fragmentos de la pieza en la penumbra, en lo que parece la habitación de la jovencita de 14 años, a quien no se le ve el rostro.

Instagram

"Pero cantarla contigo, hija de mi corazón, hace que mi espíritu sonría nuevamente", agregó el artista. "Y se siente tan lindo volver a encontrarme. Gracias, mi Domi hermosa y graciosa", expresó.

Américo también compartió el momento en un post, con otro mensaje. "Con mi Domi nos regalamos unos minutos para cantarnos con el corazón esta bella canción, y se sintió hermoso". dijo.

"La dejo por aquí por si alguien necesita un bálsamo, una pausa, o que alguien te diga que te quiere mucho. Yo lo hago como me lo dijo mi Domi con su hermosa voz", concluyó.

Todo sobre Américo