"No me acuerdo": La divertida respuesta de Ignacia Antonia sobre cómo conoció a Ak4:20
La influencer Ignacia Antonia compartió en redes sociales la verdad sobre cómo conoció a su pareja: Bastián D'amonte, el cantante urbano más conocido como Ak4:20.
A través de sus historias de Instagram, Ignacia suele mantener una dinámica con sus seguidores mediante las cajitas de preguntas para interactuar con sus seguidores, de esta forma responde inquietudes y relata detalles de su vida.
En esta ocasión, uno de sus seguidores le consultó cómo había conocido a su actual pareja, con quien además tiene una hija recién nacida.
¿Cuál fue su respuesta?
Contestando a la pregunta de este usuario, la creadora de contenido compartió un video con fecha del 19 de marzo del 2023 grabado por ella, donde sale Ak4:20 cantando sobre un escenario.
"Al parecer lo conocí ese día, pero no me acuerdo", confesó Ignacia a sus seguidores. Luego, detalló que un año más tarde hablaron por Instagram y, después de salir por primera vez, no se separaron más.Ir a la siguiente nota
