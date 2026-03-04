Logo Mega

"Estoy destruida": Adriana Barrientos evalúa aplazar cirugía por difícil momento que está viviendo

  Por Catalina Espinoza
'Estoy destruida': Adriana Barrientos evalúa aplazar cirugía por difícil momento que está viviendo Instagram

Adriana Barrientos confiesa que está evaluando postergar una cirugía por una lesión en su hombro debido al difícil momento que está atravesando. 

A través de sus historias de Instagram, compartió registros contando que sufrió una lesión en su hombro, por lo que estaba a punto de realizarse una resonancia magnética para saber el estado es este.

Adriana Barrientos sufre por su perrita fallecida

"Hoy ha sido un día demasiado intenso... desde que fui a ver a la perrita (que quería adoptar)... Lloré mucho", comentó, demostrando que llegó afectada a hacerse los exámenes médicos. 

Instagram @leonabarrientos

"Echo de menos a mi hija... Mañana veo de nuevo al doctor y voy a tomar la decisión si me opero al tiro o si puedo postergar este tema del hombro para más adelante, porque estoy destruída", agregó la modelo, confesando que piensa postergar la cirugía, ya que se encuentra muy triste porque el próximo 11 de marzo se cumplen cuatro meses de la muerte de su perrita Asia

Instagram @leonabarrientos
Adriana Barrientos en una historia anterior mostró que llegó afectada a la cita médica porque antes había pasado a conocer una perrita que quería adoptar, pero que no fue capaz, ya que el fallecimiento de Asia es muy reciente y sigue haciéndola sufrir. 

