"Harán su trabajo de manera justa": Américo confirma que colaborará con la justicia en medio de denuncia

Hace algunos días se confirmó el término de una de las relaciones más bulladas del último tiempo. Américo y Yamila Reyna habían puesto fin a su noviazgo luego de una pelea en una estación de servicio donde incluso algunos testigos aseguraron, hubo violencia física.

La misma actriz fue la que confirmó que había efectuado una denuncia por violencia intrafamiliar luego del hecho Desde ese momento el cantante no se había referido al tema hasta hoy por la mañana.

"Colaboraré y ejerceré mis derechos"

Ante la situación, el cumbiero decidió hablar y compartir en sus redes sociales un breve comunicado donde agradecía el apoyo y muestras de cariño por parte del público, pero también comentó sobre la investigación que se llevará a cabo por lo que sucedió con Yamila Reyna.

"Quiero agradecer sinceramente las múltiples muestras de cariño y apoyo que he recibido durante estos difíciles y dolorosos días. Hoy, como siempre, mi manera de enfrentar los momentos complejos es aferrarme a lo que me ha sostenido toda la vida: la música, el trabajo honesto, y el cariño con mi público", partió diciendo Américo.

Luego, comentó sobre el proceso judicial que enfrentará luego de que su expareja lo denunciara por violencia intrafamiliar.

"Confío plenamente en que las instituciones correspondientes de mi país harán su trabajo de manera justa. Será solo en esos espacios donde colaboraré y ejerceré mis derechos, resguardando la privacidad de mi entorno personal y familiar. Gracias por el cariño, el respeto y la comprensión", cerró el cantante.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

