"Es una enfermedad silenciosa": Fran Undurraga reveló el hábito que más le ha ayudado a combatir la depresión

28 abr. 2026 - 19:30 hrs.

La modelo nacional Fran Undurraga entregó un importante mensaje a través de redes sociales para todas las personas que están pasando por una depresión.

Y es que Francisca ha sido muy enfática y transparente en mencionar que ella ha sido víctima de esta enfermedad durante mucho tiempo, por lo que intenta ayudar desde su vereda y con la ventana pública que ella tiene.

Por lo mismo, subió un video a sus historias de Instagram donde aconsejaba a las personas con depresión a realizar una simple acción que los puede ayudar demasiado.

El consejo de Fran Undurraga

"Si hay un consejo que me gustaría darles a toda la gente que sufre depresión y que sabe de lo que estoy hablando, porque hay gente que no lo entiende, como es una enfermedad que no se puede medir, pero sí existe. A mí lo que más me ha funcionado, más allá de psicólogo y psiquiatra, es ir al gimnasio", afirmó la modelo.

En esa línea, explicó que "aunque no lo crean, no solo trabaja tu cuerpo, sino que trabajas tu mente. Así que hagan el esfuerzo, pónganse la ropa deportiva y vayan a entrenar, y se van a acordar de mí. Es el mejor remedio que existe para la depre".

Enseguida subió otra historia, esta vez con texto, donde escribió: "A veces la depresión es una enfermedad silenciosa; de repente no sabes por qué duermes más de lo normal, por qué hacer cosas tan básicas es un mundo, por qué ya no tienes ganas de ver a nadie... Y literalmente sientes que un camión te pasó por encima... tu ánimo te falla, las fuerzas te fallan... pero tiene solución, terapia y, como les dije en el video anterior, el ejercicio es nuestro mejor aliado".

Instagram

Todo sobre Celebridades chilenas