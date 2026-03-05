Dos reinas juntas: Así fue el encuentro entre Cecilia Bolocco y Demi Moore en Los Angeles

05 mar. 2026 - 09:40 hrs.

Durante los últimos días, Cecilia Bolocco declaró que una importante marca la había invitado a uno de sus eventos en Los Angeles, California, lo que trajo muchos recuerdos a su memoria de su período como Miss Universo en 1987.



Precisamente, durante este viaje la idea era reconectar con todos estos lugares, conocer espacios remodelados y lograr reunirse con una importante figura del mundo hollywoodense.

Así fue el encuentro de Cecilia Bolocco y Demi Moore

"Envejecer no es un castigo, es una bendición... cuando aprendemos a abrazar la sabiduría que traen los años", escribió Cecilia en un carrusel de fotografías y videos de su paso por Los Angeles, a raíz de una invitación realizada por una marca de la que es rostro Demi Moore.

En estas postales que subió la ex reina de belleza chilena, se puede ver una en la que ella aparece de espalda, mientras está conversando con Demi Moore, quien volvió a los primeros planos el año pasado por su papel en la pelícual "La Sustancia".

Como era de esperar, los comentarios se llenaron de felicitaciones y de inesperadas reacciones, ya que nunca se imaginaron a Cecilia con Demi en el mismo lugar.

"Niveles son niveles, qué lindo ver a una verdadera influencer"; "No hay nadie como tú, eres realmente una reina, brillas donde estés"; "Preciosa y distinguida siempre"; y "Ceci siempre serás la reina del mejor país de Chile", fueron algunos de los comentarios en sus redes.

