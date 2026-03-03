"Lo que hacen para quedar bien": El potente mensaje de Bimza tras su quiebre con Trini Neira

03 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Bastián Muñoz, el cantante más conocido como "Bimza", lanzó una indirecta a través de sus redes sociales.

En conversación con Página 7 hace un mes anunció que entrará a un nuevo reality show soltero y junto a su padre, Kanela Muñoz, vocalista de Noche de Brujas. Con estas declaraciones se refirió por primera vez a su situación sentimental tras el quiebre de su relación con Trini Neira.

La indirecta de Bimza

Ahora, por medio de sus historias de Instagram, Bimza compartió un texto que da a entender que las cosas con la hija de Pamela Díaz no habrían terminado bien.

"Lo que hacen para quedar bien... Te deseo lo mejor, espero puedas rellenar todas tu carencias con quien quieras", partió diciendo el cantante.

"Mi mentalidad y corazón puestas en mi hijo y en mí", continuó.

"Para mí fue una hermosa historia de amor, la cual es innnecesaria ensuciarla", finalizó, pidiendo que no le hablen más de ese tema.

