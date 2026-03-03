"Dicha afirmación es falsa": Dany Aránguiz se defiende por presunta orden de arresto tras denuncia de cantante

03 mar. 2026 - 12:20 hrs.

Una nueva polémica se suscita en el mundo del espectáculo, y es que Daniela Aránguiz se defendió ante la información de una presunta orden de arresto en su contra que interpusieron los abogados de Juan David Rodríguez.

¿A raíz de qué se debe este enfrentamiento? Todo se remonta a agosto del año pasado cuando el cantante llegó hasta un programa de farándula donde habló de las acusaciones en su contra por ser un supuesto "papito corazón" y por sus antiguas adicciones.

Por lo mismo, Daniela Aránguiz se tomó de estas declaraciones y habló contra Rodríguez en su programa "Sígueme", lo que causó molestia en el intérprete nacional y se querelló por injurias, quedando fijada una audiencia que tuvo que ser aplazada por una enfermedad de la panelista.

Daniela Aránguiz se defiende

"Ante las informaciones difundidas en la prensa, en las que se señala que los abogados del Sr. Rodríguez habrían solicitado una 'orden de arresto' en mi contra por no haber presentado el certificado médico que justificó mi inasistencia a la audiencia del martes recién pasado, declaro categóricamente que dicha afirmación es falsa", escribió Aránguiz en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

En esa línea, afirmó que "el certificado médico fue presentado por mi abogado en tiempo y forma, cumpliendo íntegramente con lo ordenado por el tribunal".

Aránguiz aseguró que la difusión de este contenido es un intento de desacreditarla, afectando su "honra, mi reputación y mi dignidad como madre de familia y como mujer".

Enseguida, se apresuró en aseverar que estas acusaciones y otras que ha realizado Juan David Rodríguez sobre ella son falsas y que podría ejercer acciones legales por esto en contra del artista.

