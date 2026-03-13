Este viernes 13 de marzo: ¿A qué hora se estrena Detrás del Muro en Mega?

13 mar. 2026 - 07:30 hrs.

¡Llegó el día! Este viernes 13 de marzo, Detrás del Muro regresa a las pantallas de Mega.

Con varias sorpresas que dejarán impactados a sus fanáticos y la animación de Kike Morandé, los integrantes del programa están preparados para hacernos reír.

¿A qué hora se estrena Detrás del Muro?

Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña estarán presentes en el regreso del programa a Mega.

Mucha atención, porque podrás disfrutar de la vuelta de Detrás del Muro a Mega, después de la emisión de Meganoticias Prime.

Detrás del Muro

Este viernes 13 de marzo, desde las 22:10 horas, no te pierdas todas las sorpresas que nos tienen preparadas estos personajes de la comedia nacional junto a Kike Morandé.

Todo sobre Detrás del Muro