¡No te lo pierdas! Conoce cómo ver EN VIVO el gran estreno de Detrás del Muro

13 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Este viernes vuelve Detrás del Muro, y aquí te contamos cómo y dónde podrás ver estreno del programa que traerá risas y mucha entretención a las pantallas de Mega.

El programa de humor contará con el experimentado elenco que promete hacer reír a la audiencia. Entre ellos están Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora, Toto Acuña y dos nuevos integrantes que prometen sorprender.

El programa, además, tendrá sketches sobre algunos de los cambios centrales que ha vivido Chile en las últimas horas: el cambio de mando, el Presidente Kast viviendo en La Moneda y que llevará a su asesora 'Chofi' consigo, entre otras.

Detrás del Muro

También, veremos cómo Paola llevará a Miguelito a un CESFAM producto de una curiosa condición, y una nueva sección llamada "La Conserjería". Además, este primer capítulo de Detrás del Muro contará con la participación especial de Tonka Tomicic.

¿Cómo ver en vivo el estreno de Detrás del Muro?

Podrás disfrutar de la vuelta del programa que conduce Kike Morandé después de Meganoticias Prime, es decir, desde las 22:10 horas por la señal oficial de Mega o en la señal web en mega.cl.

Además, Detrás del Muro contará con un React que partirá a las 21:40 horas, por el canal de Youtube de Mega junto a Pancho Retamal y Poli Flores.

Todo sobre Detrás del Muro