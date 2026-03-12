"No estamos dañando a nadie...": Luis Jiménez confirma su relación con Gala Caldirola

12 mar. 2026 - 21:49 hrs.

Este jueves, el exfutbolista Luis Jiménez hizo público su romance con la influencer española Gala Caldirola, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales.

El anuncio lo realizó a través de sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía de ambos sonriendo. La imagen fue acompañada de una extensa reflexión en la que explicó cómo comenzó esta nueva etapa en su vida.

El anuncio de Luis Jiménez sobre su romance con Gala Caldirola

"No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar nos gustaría que sea de a dos, sin malas energías ni especulaciones", escribió.

En el mismo mensaje, Jiménez reveló que ambos ya se conocían desde hace tiempo, aunque nunca habían tenido la oportunidad de acercarse realmente. "A veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo, aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad, más allá de un simple 'hola y chao'", expresó.

El exdeportista también dejó en claro que ambos se encuentran solteros y en un momento de tranquilidad personal, lo que les permitió darse una oportunidad. "Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad. No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones", señaló.

Finalmente, Jiménez aseguró que quieren vivir esta relación sin presiones y con la intención de descubrir si realmente tienen tanto en común como parece.

Instagram

"Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece. Queremos simplemente darnos la oportunidad, con respeto, cariño y honestidad, y ver qué nos depara el destino, sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto", concluyó.

