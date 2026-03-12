"Pedí una mujer como tú": La romántica propuesta de matrimonio de Gino Mella en Japón

12 mar. 2026 - 19:40 hrs.

El cantante urbano, Gino Mella, estremeció las redes sociales tras compartir una serie de fotografías del momento en el que le propuso matrimonio a su pareja, la influencer Vania Rivas.

La pareja se encuentra en un viaje a Japón, donde oficializaron su relación. Fue el icónico Rikugien Garden, un jardín famoso por la belleza natural que contiene, el elegido para la petición de mano.

La romántica propuesta de Gino Mella

En las postales compartidas por Vania, a través de una publicación de Instagram, se ve el romántico momento en que Gino se arrodilla y le ofrece el anillo.

"En un mundo donde muchos se acostumbraron a estar solos, yo tuve la bendición de encontrarte. Y entendí que el amor verdadero todavía existe", escribió Rivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ????? (@vani.rivas)

El cantante no tardó en responder en los comentarios. "Gracias a Dios, porque en un momento pedí una mujer como tú que llegue a mi vida, y me respondió. Te amo, futura esposa", expresó Gino.

La noticia emocionó también a compañeros del género urbano que expresaron su felicidad por la pareja: "Tenemos matri, felicidades, mi hermano, Dios me lo bendiga", "Feliz por ti y de todo lo bonito que irradias, mi hermano", "¡Qué hermoso! Merecen toda la felicidad del mundo".

