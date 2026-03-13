"Ni él ni yo lo merecemos": La tajante respuesta de Rosario Bravo a comentarios sobre la edad de su marido

13 mar. 2026 - 12:30 hrs.

La creadora de contenido, Rosario Bravo, respondió sobre cómo le afectan los comentarios sobre la edad de su marido, el Doctor Carlos Caorsi.

Bravo ya ha mencionado en diferentes ocasiones que la diferencia de edad que tiene con su esposo es de 28 años.

A través de sus historias de Instagram, Rosario compartió una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores y responder dudas acerca de su vida privada y proyectos laborales.

Por este medio, un usuario le consultó: "¿Te da lata que te digan que tu esposo es muy mayor?", a lo que la influencer contestó que no porque es evidente la diferencia de edad entre ellos.

La respuesta de Rosario Bravo

La influencer comentó que lo que sí le afecta es cómo es tratado su marido por la edad que tiene. "Me da lata el cómo se refieren a esa diferencia de edad... Me da lata cuando dicen el tatita, el abuelito, el viejo o billetera mata galán, esas cosas sí me dan lata, las encuentro machistas... Encuentro que no corresponden y que ni él ni yo lo merecemos", expresó Rosario.

"Y el amor es amor, en todas sus formas... Los dos éramos adultos. Éramos bien adultos, porque yo tenía 27 años, que tomaron la decisión de amarse hasta el fin de los tiempos", finalizó.

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