¿Se casan? La comentada foto de Álvaro Ballero que desató rumores de compromiso con su pareja
Álvaro Ballero enciende las redes sociales tras publicar una imagen que podría ser pista sobre su compromiso con su nueva pareja, María José Reyes.
Luego de confirmar a comienzos de año su nueva relación, Ballero podría haber tomado el siguiente paso con María José, a quien conoció a través de una aplicación de citas.
Cabe recordar que en agosto del 2025, Álvaro Ballero anunció el término de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova. "Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación", escribió en ese momento.
La imagen que inició las sospechas
María José compartió una fotografía, la cual fue resubida por Álvaro a través de sus historias de Instagram, donde aparecen las manos de la pareja mostrando un anillo dorado en su dedo anular.
A pesar de los rumores de un compromiso, Álvaro Ballero aún no habría completado el proceso de divorcio con su exesposa Ludmila Ksenofontova.Ir a la siguiente nota
