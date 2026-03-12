¿Se casan? La comentada foto de Álvaro Ballero que desató rumores de compromiso con su pareja

12 mar. 2026 - 16:40 hrs.

Álvaro Ballero enciende las redes sociales tras publicar una imagen que podría ser pista sobre su compromiso con su nueva pareja, María José Reyes.

Luego de confirmar a comienzos de año su nueva relación, Ballero podría haber tomado el siguiente paso con María José, a quien conoció a través de una aplicación de citas.

Cabe recordar que en agosto del 2025, Álvaro Ballero anunció el término de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova. "Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación", escribió en ese momento.

La imagen que inició las sospechas

María José compartió una fotografía, la cual fue resubida por Álvaro a través de sus historias de Instagram, donde aparecen las manos de la pareja mostrando un anillo dorado en su dedo anular.

A pesar de los rumores de un compromiso, Álvaro Ballero aún no habría completado el proceso de divorcio con su exesposa Ludmila Ksenofontova.

historia ballero

